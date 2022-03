Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, in amore potreste fare un nuovo incontro speciale e in casi estremi chiudere anche una vecchia storia che non funzionava più. Per quanto riguarda il lavoro arrivano bellissime notizie nei prossimi mesi del 2022.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022: Toro

Cari toro, l'amore procede nel migliore dei modi con giornate molto promettenti per vivere a piano i sentimenti anche se Venere è ancora contraria. Per quanto riguarda il lavoro fatevi scivolare addosso il malcontento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, quella di oggi è una giornata no per i sentimenti. Tutta colpa della luna opposta. Sul lavoro meglio non fare passi falsi o azzardati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, la luna in ottimo aspetto rende questa giornat molto interessante per l'amore. Sul lavoro è importante continuare a impegnarsi nonostante la stanchezza.



