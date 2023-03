Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata avrete modo di fare nuovi incontri molto piacevoli quindi se siete single cercate di uscire e non chiudetevi in casa. Sul lavoro, arrivano buone idee quindi non abbiate paura di dire la vostra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2023: Toro

Cari toro, attenzione alle parole oggi perché rischiate di litigare con il partner. Sul lavoro c'è un po' di insoddisfazione ma per adesso bisogna stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di affrontare discorsi difficili con il partner e risolvere un po' di problemi di coppia. Sul lavoro avrete un grande intuito, sfruttatelo al massimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 marzo 2023: Cancro

Cari cancro, in amore sentirete un po' il peso del passato sulle spalle ma dovrete fare in modo di andare avanti. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza ma non perdetevi d'animo.



