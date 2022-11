Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, bella questa giornata per prendere decisioni d'amore. Sul lavoro è un momento molto bello per far vedere a tutti di che pasta siete fatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2022: Toro

Cari toro, questa è la giornata giusta per sistemare tutto ciò che non funziona in amore. Sul lavoro meglio non farsi sopraffare dai troppi impegni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, non è il momento ideale per l'amore, sono troppe le cose che non vanno. Sul lavoro c'è tanto nervosismo, bisogna allentare un po' la presa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, non dovete guardare sempre al passato ma vivere il presente, soprattutto in amore. Sul lavoro meglio prendere le cose con la massima calma.



