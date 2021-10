Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, aprite il cuore perché potrebbero nascere belle intese, soprattutto con qualcuno dei gemelli o dell'acquario. Sul lavoro sono tanti i progetti in cantiere ma cercate di chiedere anche il parere di qualcuno che potrebbe darvi una mano a realizzarli. Fare sempre di testa propria a volte non è la soluzione giusta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore potrebbe esserci qualche problemino da risolvere in questo fine settimana. Sul lavoro, invece, siate cauti negli investimenti e non fate il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021: Gemelli

Cari gemelli, entro la metà del prossimo mese riuscirete a risolvere alcune questioni di cuore che ora vi affliggono. Per quanto riguarda il lavoro, invece, avete la capacità di cavarvela sempre ma attenzione a qualche pratica legale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, le emozioni di questa giornata sono molto belle e andrebbero condivise con la persona amata. Lavorativamente dovreste anticipare un po' di questioni arretrate e attenzione a giovedì e venerdì prossimo perché subirete un piccolo calo.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 24 ottobre 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione