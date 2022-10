Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 ottobre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata vi vedrà molto riflessivi. In amore potrebbero esserci forti discussioni quindi state attenti e sul lavoro ci sono diversi momenti di nervosismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2022: Toro

Cari toro, in amore dovrete cercare a tutti i costi di evitare discussioni oggi. Sul lavoro potrebbero esserci degli ostacoli da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2022: Gemelli

Cari gemelli, questo lunedì regala belle emozioni con stelle che aiutano sia in amore che sul lavoro. Avrete grandi idee che vi faranno fare un bel salto di qualità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2022: Cancro

Cari cancretti, bella questa giornata per i sentimenti e, sul lavoro, continuate con il solito impegno perché riuscirete ad andare lontano.



