Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, oggi in amore bisogna fare attenzione perché Marte opposto potrebbe causare qualche piccolo disagio. Sul lavoro arriveranno tante belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Toro Cari toro, se avuto una crisi d'amore nell'ultimo periodo non poreoccupatevi perché con un po' di prudenza tutto si aggiusterà. Per quanto iriguarda il lavoro, avete una grande voglia di cambiamento ma bisogna stare attenti alle spese di troppo. Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Gemelli Cari gemelli, bella questa giornata per quanto riguarda i sentimenti e se siete interessati a qualcuno è il momento giusto per farvi avanti. Sul lavoro, favoriti i nuovi progetti ma meglio riflettere bene prima di accettarli. Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2021: Cancro Cari cancretti, oggi avete la luna nel segno che spinge le emozioni. Ottime possibilità in amore e sul lavoro si iniziano a sbloccare situazioni in sospeso. Qualche accordo, però, andrà rivisto.



