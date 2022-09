Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore le stelle spingono al dialogo e sul lavoro sono favoriti tutti quelli che lavorano in un settore creativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2022: Toro

Cari toro, con la luna favorevole l'amore può brillare e regalare grandi emozioni. Sul lavoro attenzione alle nuove proposto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, non è un momento facile per l'amore ma bisogna continuare ad andare avanti con pazienza. Sul lavoro c'è un po' di caos ma bisogna cercare di ritrovare un po' di tranquillità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 settembre 2022: Cancro

Cari cacretti, Venere è dalla vostra parte quindi godetevi questa bellissima giornata d'amore. Sul lavoro vi sentite un po' stressati e siete nell'attesa di novità.



