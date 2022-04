Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, se vi siete lasciati da poco preparatevi ad aprire di nuovo il vostro cuore perchè potrebbe nascere un nuovo amore. Sul lavoro c'è un bel fermento, ci sarà una svolta professionale.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2022: Toro

Cari toro, uscite con nuove persone e accettate gli inviti, potreste fare un incontro davvero interessante. Per quanto riguarda il lavoro, bene per i liberi professionisti che possono ottenere qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, iniziate a guardarvi intorno perché se una storia è finita ne può iniziare un'altra. Sul lavoro non riuscirete a ottenere tutto subito ma con un po' di pazienza si può andare lontano.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, bisogna essere forti e andare avanti in amore anche se può sembrare difficile. Sul lavoro chi ha voglia di cambiare può trovare tante occasioni per iniziare una nuova vita.



