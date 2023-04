Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 aprile 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2023: Ariete

Cari ariete, se siete single da poco cercate di non chiudervi troppo in casa e apritevi a nuove conoscenze. Il cuore ha bisogno di battere ancora. Sul lavoro arrivano novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2023: Toro

Cari toro, cercate di sfruttare questa giornata per stare con gli amici e, perché no, incontrare anche qualcuno di nuovo. Favorite le nuove conoscenze utili anche a livello lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2023: Gemelli

Cari gemelli, in questa giornata cercate di stare con la persona amata e riscoprire un po' di passione e se siete single, non abbiate paura di uscire con nuove persone. Sul lavoro è un momento difficile e per vedere dei risultati ci vorrà ancora un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2023: Cancro

Cari cancro, cercate di affrontare i problemi di coppia per riuscire a superarli una volta per tutte. Sul lavoro potreste ricevere qualche proposta molto interessante.



