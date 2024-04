Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo giovedì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 25 aprile 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 25 aprile 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buon 25 aprile! Oggi per voi si registra un piccolo passo di recupero rispetto a ieri, non siete ancora in perfetta forma e vi trascinate qualche acciacco da tempo. L'amore è più vicino anche se ultimamente ci sono state difficoltà pratiche per viverlo al 100%.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Toro

Cari toro, voi dovete recuperare energie. Gli ultimi tempi non sono stati una passeggiate e credo che ora abbiate bisogno di un pò di sostegno e aiuto,. Anche se siete abituati a fare tutto da soli cercate validi collaboratori, oggi promette bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, in questa stagione potete fare colpo, sul lavoro ma anche nelle questioni di cuore. Basta pensare alle ultime delusioni, supererete il disagio, potete contare sulla vostra leggerezza. Guardatevi intorno perrchè è un bel momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, buon 25 aprile! Dimenticate i tristi trascorsi, ultimamente avete affrontato la bufera, vi siete dovuti arrabbiare per far valere le vostre posizioni, per farvi sentire, ora andrà tutto meglio sarà tutto più semplice. Dal 29 aprile riprende quota l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Leone

Cari Leone, vi sentite molto stanchi oggi e a pesare sono le vostre tante responsabilità. Non vi arrendete mai e date tutto, perchè la vostra ossessione è uscire sempre vincitori, ma ora c'è da tirare un pò il freno a mano. Siete sotto stress, non fate le ore piccole, in amore c'è aria di maretta: evitate scontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, maggio per voi sarà un mese di grande ripresa e già in questi giorni tutto torna a girare come deve. Ormai avete capito che ci sono molte cose da cambiare, lasciate parlare l'istinto, mettete da parte razionalità. Amore dal 29.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, dovete superare le tensioni: la prima parte del mese ha esaurtio la vostra pazienza, ora si riparte, avete grande capacità di azione ma prendetevi cura di voi stessi perchè lo stress che avete dovuto affrontare ancora pesa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, buon 25 aprile! Questa è una giornata interessante per voi, per pensare al lavoro, esporvi, mettervi in luce. A breve dovrete affrontare un giudizio, ma anche se temete questo esame arriverà un bel riscontro, bello l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario, tenete lontane le preoccupazioni. Ultimamente vi siete sentiti messi da parte e non gratificati sul vostro posto di lavoro, ma portate pazienza la ruota gira.Oggi potreste patire un momento di particolare sconforto, ma è passeggero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, finalmente va tutto molto meglio, è in arrivo anche un grande weekend, poi a maggio sarà il momento delle tanto attese grandi rivalse. Contenziosi legali si risolveranno. Molte delle preoccupazioni che vi hanno attanagliato nelle ultime settimane svaniranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, buon 25 aprile! Oggi siete sottotono, dovete anche voi recuperare le energie, perchè l'inizio del mese è stato vorticoso. Ma in giornata c'è anche rischio di tensioni in amore. Non vi chiudete troppo, il weekend sarà migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci,siete sempre sulla cresta dell'onda e questa è un'altra settimana importante. Voi tendete a lamentarvi ma con coraggio e volontà è arrivato un momento di grande rivalsa, fate il vostro gioco abbandonando livori, sospetti e stress.