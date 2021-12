Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, in questa giornata di Natale siete ancora un po' indecisi in amore ma meglio non rovinarsi questo giorno di festa solo per qualche pensiero di troppo. Sul lavoro, non siate frettolosi perché rischiate di fare le cose fatte male.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2021: Toro

Cari toro, questa giornata di Natale è ideale per vivere appieno le emozioni con una luna e Venere favorevoli. Sul piano professionale se siete lavoratori indipendenti attenzione alle spese.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata di sabato è leggermente sottotono in amore e attenzione a qualche piccola polemiche che potrebbe emergere nella coppia. Sul lavoro bisogna prendere decisioni ma meglio rimandarle a dopo le feste.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti in questo giorno di Natale cercate di non pensare sempre al passato come vostro solito, godetevi quello che avete ora, soprattutto in amore. Sul lavoro arriveranno belle occasioni da cogliere al volo.



