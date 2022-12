Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in amore c'è un po' di nervosismo in questa giornata di Natale, attenzione. Per il resto, lasciate da parte i pensieri lavorativi e godetevi questa giornata in famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2022: Toro

Cari toro, in amore siete desiderosi di conquistare la persona che vi piace e con la giusta determinazione ci riuscirete. Sul lavoro fatevi trovare pronti perché i cambiamenti sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore sentite un po' di lontananza da parte del partner anche se è Natale. Sul lavoro è arrivato il momento di staccare per un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, attenzione in amore perché potrebbero esserci dei disguidi con il partner. Sul lavoro concedetevi una piccola pausa.



