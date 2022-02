Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 febbraio 2222 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022: Ariete

Cari ariete, la luna è favorevole e dà una bella spinta ai sentimenti anche se potrebbe tornare già da domani una certa incertezza. Sul lavoro ci sono questioni in sospeso ma tra non molto andrà meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022: Toro

Cari toro, stanno per arrivare belle giornata per l'amore e i single potrebbero incontrare una persona speciale. Dal punto di vista lavorativo dovrete ripartire da zero se siete lavoratori indipendenti, mentre per i dipendenti potrebbe esserci la revisione di un accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022: Gemelli

Cari gemelli, la luna è opposta quindi massima attenzione in amore. Sul lavoro dovreste rimandare le discussioni e gli impegni almeno di 24 ore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 febbraio 2022: Cancro

Cari cancretti, potrebbe esserci qualche problemino da risolvere entro la fine della settimana in amore. Sul lavoro non ci sono particolari novità.



