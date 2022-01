Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, in amore bisogna restare ottimisti e non buttarsi giù perché le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro bisogna fare solo quello in cui si crede quindi se avete delle scelte in ballo, valutatele bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022: Toro

Cari toro, la luna è opposta quindi attenzione in amore a non forzare troppo il partner a fare qualcosa che non vuole. Sul lavoro si accumulano un po' di ritardi ma vedrete che dal nuovo mese tutto cambierà in meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, tenete gli occhi aperti in amore perché le relazioni nate da poco possono diventare importanti. Sul lavoro siete un po' sottotono quindi attenzione perché potreste rischiare di commettere qualche errore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore non siete molto sereni in questa giornata, forse è arrivato il momento di chiarire quello che non va con il partner. Sul lavoro arrivano nuove proposte interessanti.



