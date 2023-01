Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, attenzione perché oggi sarete travolti da un po' di dubbi in amore, forse dovete ancora capire se provate davvero qualcosa per il partner oppure no. Sul piano lavorativo arrivano belle soddisfazioni dopo un periodo di fatica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata bisognerà affrontare i problemi di coppia con lucidità e senza farsi prendere dalle emozioni. Sul lavoro attenzione a qualche fraintendimento con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi l'amore illuminerà la vostra giornata regalandovi belle emozioni. Sul lavoro potreste distrarvi facilmente ma cercate di non perdere troppo la concentrazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2023: Cancro

Carri cancretti, oggi vi sentite particolarmente emotivi e avete una grande voglia e bisogno di affetto. Sul piano lavorativo attenzione alle parole, qualcuno potrebbe offendersi e ne va dell'armonia del team.



