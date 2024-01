Oroscopo Paolo Fox oggi 25 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo una nuova giornata scoprendo cosa ci riservano le stelle, con le previsioni astrologiche dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 25 gennaio 2024. Guardando ai movimenti degli astri risultano ancora molto forti i segni di Terra che hanno tanti pianeti a sostegno delle loro iniziative e dei loro progetti. Ma quali sono in assoluto i segni zodiacali più favoriti di questo giovedì? Quali sono invece i segni più sfidati dalle stelle e che avranno filo da torcere in questa nuova giornata? Scopriamolo nel dettaglio, segno per segno, con le previsioni astrologiche dell'oroscopo di Paolo Fox per oggi, 25 gennaio 2024, irradiato, come tutte le mattine dalle frequenze di Radio Lattemiele. L'avvertenza è sempre la stessa: leggete e poi non credete, ma verificate. Ed ecco le indicazioni dell'astrologo più amato d'Italia su fortuna, soldi, amore, lavoro e benessere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, è un momento un pò frastornato della vostra vita: tutto va veloce e voi tentate di stare appresso a tutto: a livello fisico ed emotivo siete stressati, evitati situazioni di lotta, no a gesti impulsivi, dimenticate i vecchi rancori, ora siete dentro una centrifuga ma le cose presto miglioreranno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Toro

Cari toro, sfruttate questo bel transito di Giove sistemando ciò che non va, situazioni in sospeso, problematiche legali, burocratiche. Le stelle premiano le emozioni del cuore, quindi godetevele il più possibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli, voltate pagina in amore, non è un percorso semplice per tutti perchè molti di voi, per farlo, devono prima affrontare questioni in sospeso da tempo. In amore più comprensione, siate più disponibili al dialogo aperto e al confronto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, questo oroscopo comporta dei limiti, le opposizioni palnetari non devono essere per forza segno di momenti difficili, ma certo di qualche complicazione in più sì: ostacoli, problematiche, nemici, veri o immaginari che il vostro stato d'animo tranquillo in questo momento vi fa vedere ad ogni angolo. Per ora c'è grande confusione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Leone

Cari leone, non sarà sempre facile in questi giorni respingere con gentilezza attacchi e provocazioni ma evita di caderci perchè qualcuno ti ha preso di mira perchè ti metti in luce e questo non sempre attira le simpatie di chi è nel vostro ambiente. Mantenete la calma e la lucidità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, questo cielo brilla di stelle di rinascita per voi, con problematiche che diventano più risolvibili: mettete ordine nella vostra vita e tagliate i rami secchi. Questo cieloa breve vi porta anche belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, situazione tesa, non è facile tenere tutto sotto controllo, non cedete alle provocazioni. Riposate per recuperare energie, trovate spazio e tempo per occuparvi di più del vostro benessere e della vostra forma fisica. Attenzione a qualche parola di troppo che può creare danni: riflettete prima di parlare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, prendetevi cura delle situazioni finanziarie,in questo momento sognate pure ma non chiudetevi in voi stessi, in amore impegnatevi a condividere momenti e situazioni con chi vi sta vicino:ritrovate la complicità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, se avete un'attività indipendente avrete belle soddisfazioni in questi giorni, Venere è interessante in questo momento quindi aprite il vostro cuore e mettetevi in gioco di più o impegnatevi a rafforzare il vostro legame di coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, avete tanti pianeti a favore, ma non dovete adagiarvi: se volete sfruttare questo cielo dovete darvi una mossa voi. Datevi da fare su un progetto in cui credete veramente ed evitate operazioni che potrebbero rivelarsi troppo rischiose. Creatività, consensi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario: novità, finalmente! In questo momento è importante darvi da fare, dal 13 febbraio arriva Marte nel vostro segno, dal 16 anche Venere. C'è aria di gran rinnovamento che può riguardare amore e lavoro, si volta pagina!

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, alla fine te la sei cavata in questo mese partito male, in questo momento è importante ritrovare generosità nelle relazioni e approfondire la complicità con chi vi sta vicino.