Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2021: Ariete

Cari ariete, Vedere torna dalla vostra parte a partire da domenica quindi, per ora, meglio evitare le polemiche. Sul lavoro avete la dote di non scoraggiarvi mai anche se la situazione non è delle migliori. Continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2021: Toro

Buone notizie, cari toro, per l'amore. Nel weekend potreste rimettervi in gioco e sul lavoro cercate di ponderare bene prima di prendere scelte avventate. Nel fine settimana un po' di agitazione nell'aria.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2021: Gemelli

In amore il weekend è fondamentale per chiarire con il partner o con la persona che vi piace. Sul lavoro, chi è rimasto fermo ora può finalmente riprendere le redini della sua vita professionale e recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2021: Cancro

La luna è opposta e sarebbe il caso di farsi scivolare di dosso le incomprensioni d'amore. Sul lavoro, non buttate all'aria le nuove occasioni e pensate bene ai nuovi accordi.



