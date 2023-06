Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, Venere favorevole dà una bella spinta alla vita sentimentale quindi godetevi il momento e se siete single, arrivano nuovi amori. Sul lavoro è favorito chi ha un'attività indipendente o lavora nel turismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2023: Toro

Cari toro, bella questa luna che vi permette di superare le incertezze di questo periodo. Le crisi sono superabili e sono in arrivo anche bei cambiamenti sul lavoro. Con Giove nel segno siete voi che comandate, ricordatevelo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata parte con un po' di agitazione ma state attenti a non innervosirvi per ogni minima cosa. In amore meglio evitare le provocazioni e non tirate troppo la corda, soprattutto se cercate una nuova relazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti. le stelle parlano di successo ma per arrivarci bisognerà abbandonare alcune situazioni che ormai non funzionano più. In amore è arrivato il momento di voltare pagina se le cose non funzionano, se invece la coppia è forte, si potranno fare progetti per il futuro.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 giugno 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione