Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2022: Ariete

Cari Ariete, oggi farete meglio a essere prudenti in amore perché i litigi sono dietro l'angolo. Sul lavoro, se avete delle richieste da avanzare, non rimandate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2022: Toro

Cari toro, ultimamente c'è qualcuno nel vostro cuore ma non vi siete ancora esposti. Fatelo oggi che il cielo vi protegge. Sul lavoro c'è un po' di stanchezza ma andrà sempre meglio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, il cielo di oggi parla d'amore e se avete già incontrato qualcuno di interessante, approfondite la conoscenza. Sul lavoro, sfruttate la vostra vena creativa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore siete un po' confusi ma dovrete fare una scelta tra due persone. Sul lavoro arrivano novità.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 25 luglio 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione