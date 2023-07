Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, la luna oggi è opposta nelle prime ore della giornata quindi aspettatevi un pomeriggio migliore della mattina. Marcurio inizia un nuovo transito dal 29 del mese e sarà tempo di scelte. L'amore è importante, cuori solitari, datevi da fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2023: Toro

Cari toro, attenzione perché queste sono giornate compicate. Il sole è dissonante e c'è chi ha un problema di soldi o di lavoro. L'agitazione è forte ma Giove nel segno permette di cambiare vita. Attenzione in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, questa giornata porta un po' di positività da sfruttare in amore ma anche sul lavoro. In ambito professionale c'è un piccolo rallentamento ma la seconda metà dell'anno darà di più. Vivete l'amorei in modo più sereno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, oggi siete pieni di energie e avete una grande capacità decisionale. Sul lavoro in tanti vi chiederanno aiuto ma cercate di mettere più paletti e di non essere sempre a disposizione degli altri. Questo è un periodo intenso per i sentimenti.



