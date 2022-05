Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 maggio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2022: Ariete

Cari ariete, buone notizie sul fronte amoroso grazie al favore dei pianeti. Anche sul lavoro è un momento propizio e aspettatevi delle risposte a dei quesiti rimasti in sospeso a lungo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2022: Toro

Cari toro, in amore ci sarà modo di superare un momento difficile mentre i single del segno dovranno lasciarsi un po' più andare. Sul lavoro ottimo momento per i contatti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2022: Gemelli

Cari gemelli, arrivano belle emozioni dal punto di vista sentimentale per tutti quelli che hanno voglia di innamorarsi. Sul lavoro attenzione alle polemiche e ai conflitti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 maggio 2022: Cancro

Cari cancretti, l'umore oggi è un po' ballerino a causa di una Venere abbastanza nervosa e di una luna contraria. Sul lavoro bisogna stare calmi e affidarsi alla pazienza. In arrivo belle soddisfazioni.



