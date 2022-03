Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, in amore la giornata di oggi crea qualche piccolo dubbio. Per quanto riguarda il lavoro, invece, la stanchezza inizia a farsi sentire quindi cercate di fare le cose con calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022: Toro

Cari toro, in amore la giornata di oggi sarà piena di emozioni. Sul lavoro, invece, c'è qualche piccolo ostacolo nella riuscita di alcuni progetti ma con il tempo si riuscirà a risolvere tutto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, a partire da domani avrete la luna nel segno quindi la fortuna è dalla vostra parte. Sul lavoro il cielo vi riserva belle novità. Tenetevi pronti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, oggi avete la luna opposta quindi massima attenzione in amore perché il cielo invita alla prudenza. Sul lavoro arrivano novità interessanti ma sarebbe meglio gestirle bene.



