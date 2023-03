Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, questa giornata inizia con una luna contraria che provoca un po' di nervosismo e confusione. Attenzione ai rapporti con gli altri. Sul lavoro bisogna evitare le polemiche quindi cercate di non alzare i toni con i colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2023: Toro

Cari toro, in questa giornata meglio rimandare le discussioni importanti con il partner agli inizi di aprile perché questo non è il momento adatto. Sul lavoro attenzione all'aspetto finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, oggi la luna di rende particolarmente desiderosi di amare quindi lasciatevi andare con il partner. Sul lavoro meglio scegliere solo persone positive e grintose nel proprio team.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, vi sentite un po' agitati oggi, forse anche colpa della luna opposta. Sul lavoro i grandi cambiamenti sono dietro l'angolo e finalmente porteranno a un rinnovo della vostra routine. Via libera alle novità.



