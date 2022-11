Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata siete un po' tesi, soprattutto nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, invece, cercate di impegnarvi, soprattutto se state lavorando a un progetto importante.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2022: Toro

Cari toro, in questa giornata c'è qualche pensiero di troppo ma meglio non assecondare la negatività. Sul lavoro potreste arrivare ad alzare la voce.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, molto probabilmente oggi farete un ultimatum al vostro partner o aspirante tale. Sul lavoro arrivano belle occasioni dopo un periodo non semplicissimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, il cielo parla di emozioni forti quindi se siete ancora single buttatevi. Sul lavoro, i liberi professionisti sono favoriti.



