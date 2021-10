Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, il vostro rapporto è in fase di miglioramento grazie a una Venere tornata favorevole. Sul lavoro bisogna prendersi il tempo per fare le giuste scelte quindi non affidatevi alla sola fretta di scegliere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2021: Toro

Cari toro, in amore potrete recuperare e dare un nuovo slancio al vostro rapporto. Sul lavoro, in questo periodo, sentite un po' di nervosismo nell'aria ma abbiate pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2021: Gemelli

Per i gemelli questo lunedì è un po' nervoso quindi attenzione ai rapporti di coppia. Sul lavoro, finalmente, si può rirare un sospiro di sollievo e rilassarsi un po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2021: Cancro

Cari toro, se avete vissuto una crisi d'amore ora potrete ritrovare una bella passione. Sul lavoro potreste cambiare qualcosa o accettare di fare qualcosa di nuovo rispetto al passato.



