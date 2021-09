Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 settembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021: Ariete

Cari ariete, vedrete che la passione in questa giornata non mancherà. Attenzione solo a qualcuno del segno della bilancia. Sul piano lavorativo, invece, bisogna sfruttare i prossimi giorni per stabilire degli accordi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021: Toro

Cari toro, la luna è nel vostro segno e questa è un'occasione da cogliere per vivere l'amore a pieno. Sul lavoro, invece, bisogna prendere decisioni importanti ed eliminare il superfluo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, questo è un momento positivo per l'amore da vivere a pieno. Sul lavoro potreste dover fare buon viso a cattivo gioco ma a volte è necessario per andare avanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2021: Cancro

Cari cancretti, in amore se avete chiuso una relazione e volete dare un'altra occasione al vostro ex pensateci bene. Sul piano lavorativo, invece, favoriti viaggi ma sfavorite le spese.



