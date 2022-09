Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 settembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché stanno per tornare delle tensione nella coppia. Mantenete la calma. Sul lavoro non siate frettolosi, pensate bene prima di accettare proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2022: Toro

Cari toro, in questa domenica luna e Venere sono vostri alleati quindi ottime notizie sul fronte sentimentale. Sul lavoro mettetevi più in gioco, provate anche cose nuove qualche volta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore torna un po' di nervosismo ma questo mese di settembre non è il massimo per le emozioni. Sul lavoro le decisioni andranno prese dal prossimo mese, per ora pazientate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 settembre 2022: Cancro

Cari cancretti, non innervositevi se le persone che avete accanto non capiscono i vostri cambi d'umore e i vostri atteggiamenti. Sul lavoro siete agguerritissimi, soprattutto nel cercare un lavoro come dite voi.



