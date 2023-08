Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, c'è voglia di amore, di trascorrere tempo piacevole con il proprio partner o, per i single, di conoscere qualche anima affine. Bisogna fare attenzione alle questioni economiche e gestire con attenzione gli impegni lavorativi. La giornata di oggi offre più stimoli nel corso della mattinata che nel pomeriggio, probabilmente un po' fiacco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2023: Toro

Cari toro, c'è una strada favorevole che ti permette di condividere tempo ed emozioni con altre persone: favorito dunque l'amore oppure le buone amicizie. Rispetto al passato i problemi in ambito lavorativo vi fanno soffrire meno, in attesa di una risposta in arrivo verso la metà di settembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, con le stelle a favore e una Luna opposta sono diversi gli aspetti in via di miglioramento. Bene l'amore, purché ci siano iniziative almeno minime. Organizzare dunque un weekend piacevole, capace di portare piacevoli incontri e, magari, nuove conoscenze. In modo da risolvere con calma, la prossima settimana, ritardi e inconvenienti lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, l'unica ma importante raccomandazione è quella di dimenticare i piccoli dispiaceri che vi portate dietro ed avanzare senza ripensamenti. Il 2023 resta un anno favorevole e nelle prossime settimane sarà ancor più semplice gestire scelte lavorative e importanti progetti.



