Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 aprile 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2022: Ariete

Cari ariete, il cielo di oggi parla d'amore quindi guardatevi attorno, soprattutto se siete single da un po'. Per quanto riguarda il lavoro favorite le collaborazioni e i rapporti con gli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2022: Toro

Cari toro, la luna è dalla vostra parte quindi via libera a progetti d'amore come matrimoni o convivenze. Sul lavoro le occasioni sono molte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2022: Gemelli

Cari gemelli, è arrivato il momento di farvi avanti in amore e fare la prima mossa. Sul lavoro dopo qualche ostacolo avrete modo di iniziare quel progetto a cui tenevate tanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2022: Cancro

Cari cancretti, la vostra pazienza è una grande dote in grado di portarvi lontano e farvi avere sempre rapporti duraturi. Sul lavoro, purtroppo, dovrete avere a che fare con persone che non stimate.



