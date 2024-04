Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024, le previsioni segno per segno

Iniziamo questo venerdì scoprendo tutte le previsioni dell'oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024 che tipo di giornata ci aspetta? Quali sono, tra i dodici segni zodiacali, quelli più amati dalle stelle in questo giorno 26 aprile 2024? Per scoprirlo, come sempre, ci affidiamo alle previsioni astrologiche con l'oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo più amato dagli italiani, tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati come le stelle influiranno sulla giornata appena iniziata. Ecco dunque le previsioni astrologiche per oggi, giovedì 26 aprile 2024, per tutti i segni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Ariete

Cari ariete, buon inizio di weekend. Questa è state per voi una settimana particolare, anche pesanti a tratti, ma il weekend è migliore. In questo periodo dovete curare il fisico, cercare di rimettervi in sesto dopo gli acciacchi che vi hanno perseguitato, e anche le relazioni interprersonali devono essere al centro dell'attenzione: c'è un conflitto da risolavere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Toro

Cari toro, arriva subito un bel weekend importante, migliore del resto della settimana e tutto da vivere per sfruttare il favore delle stelle.Finalmente siete pronti per guardare avanti invece che indietro e volete rimettervi in gioco,c'è in scadenza accordo ma non avete idee chiare su cosa fare prima di fine maggio.L'amore bussa alla porta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Gemelli

Cari gemelli, buon venerdì. Questo per voi è un fine settimana che nascecon stelle particolari. Non fatevi traascinare in discussioni inutili che vi fanno sprecare tempo ed energia, tenetevi lontani da provocanzioni e alimentate il vostro innato ottimismo e la voglia di buttarvi in nuovi progetti in cui volete credere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Cancro

Cari cancro, aprrofittate di questo weekend per ritrovare un pò di tranquilità: sbollite la rabbia, perchè venite da un periodo di tensioni e forte agitazione. Ora però siete più sicuri di voi e in ripresa, quindi fate presente senza paura le vostre rimostranze. L'amore torna a breve al centro delle vostre attenzioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Leone

Cari Leone, buon weekend.In questi giorni migliora un pò la vostra situazione rispetto all'inizio della settimana. Ora siete concentrati su quello che dovete fare a breve, siete focalizzati su nuove sfide, ma questo rimane ancora un periodo di riflessione più che di azione. Rivedete le vostre scelte d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Vergine

Cari vergine, cercate di concedervi un pò di relax domenica perchè venerdì e sabato sono giornate faticose e con grandi tensioni per voi. Ora siete sotto stress, i dubbi si dissolveranno da maggio, no a discussioni inutili. Parola d'ordine del vostro fine settimana: relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Bilancia

Cari bilancia, sebbene la situazione sia in netto miglioramente, questo per voi rimane ancora un momento particolare in cui non manca lo stress, domenica tensioni. Ve la prendete troppo se le cose non vanno bene, vi sentite deufradati ma non innervositevi per motivi di orgoglio o per un punto preso. Calma in questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Scorpione

Cari scorpione, buon venerdì.Questo weekend per voi è interessante, siete pronti finallmente ad esporvi, a mettere in luce le vostre competenze e qualità senza la paura di critiche o di fallire. In questo momento però, avete avete bisogno di parlare con confidenti, scegliete la persona giusta e sfogatevi. Domenica è la giornata migliore di questo weekend.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Sagittario

Cari sagittario,siete immersi nelle tensioni, forse addirittura più del necessario in questi giorni, forse state penando per un progetto a cui tenevate che si è arenato o addirittura si è malamente chiuso. Non vi manca voglia di fare, luna attiva aiuta le vostre nuove iniziative, ritrovate il vostro proverbiale ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Capricorno

Cari capricorno, buon inizio di weekend. Le vittorie sono dietro l'angolo per voi, in particolare in alcuni campi della vostra vita: casa, famiglia, amore, gli avversari che pensavano di tendervi una trappola, cadono al posto vostro, ma voi siete pronti a perdonare perchè sapete che sta arrivanodo il vostro momento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Acquario

Cari acquario, via libera ora ai confronti d'amore, se c'è qualche non detto risolvete subito, perchè tra qualche giorno venere renderà difficle capirvi con il vostro partner, ma non concedetevi troppo. Chi ha un lavoro che non sopporta più vuole cambiare. Le stelle vi premiano domenica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 aprile 2024: Pesci

Cari Pesci, oggi e domani sono giornate da prendere con le pinze. Tensioni, ansia, agitazione. Non fare le ore piccole e metti da parte per un pò le preoccupazioni sul lavoro, anche perchè quello che ti sembra ora un problema, a giugno svanirà. Cercate di dedicarvi un pò di relax, evitate di fare le ore piccole. Già da domenica il cielo migliora.