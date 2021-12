Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi inizia al massimo anche se nel pomeriggio la Luna opposta potrebbe farvi qualche dispetto. Il lavoro vi mette di fronte a diverse sfide e presto dovrete prendere una decisione importante per il vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2021: Toro

Cari toro, bella la giornata di oggi per i sentimenti, soprattutto nelle ore pomeridiane. Sul lavoro state già mettendo le basi per un avanzamento di carriera, fate soltanto attenzione con il denaro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2021: Gemelli

La giornata non parte al massimo ma il pomeriggio vedrà il favore delle stelle, cari gemelli. Sul lavoro non mancheranno le sfide ma saprete gestirle con itelligenza, come al vostro solito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2021: Cancro

Cari cancro, non fatevi travolgere dai soliti pensieri nostalgici, sopratutto nella serata di oggi. Sul lavoro ci vuole ancora un po' di pazienza ma avete già le idee chiare su quello che desiderate.



