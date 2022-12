Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 dicembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022: Ariete

Cari ariete, in questa giornata di Santo Stefano non abbiate paura di tirare fuori tutta la vostra dolcezza nei confronti del partner e sul lavoro, è il momento di godersi un po' di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022: Toro

Cari toro, oggi accuserete un po' di stanchezza e stress accumulato, prendetevi questa giornata per ricaricare le batterie e non buttatevi dentro discussioni di famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, per l'amore questo 26 dicembre una giornata ideale. Organizzate qualcosa di bello con la vostra dolce metà e il lavoro lasciatelo da parte almeno per oggi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 dicembre 2022: Cancro

Cari cancretti, non siete del tutto sereni oggi ma cercate di allontanare i pensieri negativi. Sul lavoro siete in una fase di cambiamento.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 dicembre 2022 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione