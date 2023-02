Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 febbraio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2023: Ariete

Cari ariete, in questa domenica cercate di dedicare più tempo all'amore che ultimamente avete trascurato. Sul piano lavorativo fate sentire la vostra voce.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2023: Toro

Cari toro, oggi vi sveglierete con il piede giusto e una bella energia da riversare tutta in amore. Il lavoro regalerà belle soddisfazioni in questo periodo quindi continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2023: Gemelli

Cari gemelli, attenzione a non riversare nella vita privata le frustrazioni del lavoro. È un periodo un po' complesso, bisogna stringere i denti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 febbraio 2023: Cancro

Cari cancretti, in questa giornata meglio non fasciarsi la testa per problemi di coppia che non ci sono ancora. I pianeti non sono dalla vostra parte ma siate pazienti, arriverà il vostro momento.



