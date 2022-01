Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 gennaio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022: Ariete

Cari ariete, quella di oggi è una giornata che si prospetta piena di positività da riversare tutta in amore. Sul lavoro è un po' più complicata la situazione per piccoli problemi lasciati irrisolti ma presto si troverà una soluzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022: Toro

Cari toro, questa giornata è un po' particolare per i sentimenti e potrebbero esserci dei momenti di down ma non fatevi sopraffare dal malumore. Sul lavoro chi è dipendente si troverà a vivere un momento di cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022: Gemelli

Cari gemelli, cercate di affrontare subito i problemi della vostra relazione per non rischiare che si rovini nel tempo. In poche settimane sarete messi davanti a una scelta importante sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2022: Cancro

Cari cancretti, avete la luna dalla vostra parte quindi sfruttatela a vostro favore. Sul lavoro arrivano importanti opportunità da cogliere al volo.



