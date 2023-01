Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 gennaio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi inizia con una bella dose di positività che dovreste riversare nella sfera sentimentale. Sul lavoro siate in una situazione un po' complessa con tante cose da fare e qualche intoppo da gestire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2023: Toro

Cari toro, per l'amore arriva un momento molto interessante quindi dedicatevi di più al partner o alla sua ricerca. Sul lavoro arrivano cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2023: Gemelli

Cari gemelli, in amore arriva il momento di prendere delle decisioni importanti e sul lavoro lo stesso, bisognerà fare delle scelte e non lasciarsi trascinare dagli altri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2023: Cancro

Cari cancretti, il cielo di oggi parla d'amore quindi via libera alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro arrivano tante nuove opportunità di crescita, sfruttatele.



