Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024, le previsioni segno per segno

Cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024? Iniziamo anche questa nuova giornata di venerdì con le previsioni astrologiche per scoprire quali saranno i segni più viziati e coccolati dalle stelle e quelli invece con cui gli astri si riveleranno più esigenti in questo ultimo giorno per molti della settimana lavorativa. Come andrà questa nuova giornata che profuma già di weekend in termini di lavoro, sentimenti, benessere e fortuna per i dodici segni dello zodiaco? Scopriamolo grazie all’oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 gennaio 2024, che come tutte le mattine viene trasmesso dalle frequenze di Radio Lattemiele e ci dà indicazioni di massima e preziosi consigli su cosa aspettarci. Scopriamoli tutti nel dettaglio, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Ariete

Cari ariete, lo stress non manca in questo momento, in amore vivete l'ombra lunga di problemi del passato. Sul lavoro non va meglio: tutto apparentemente in salita nella professione, ti sembra che qualcuno remi contro e anche di aver perso qualche appoggio prezioso, ma queste tensioni probabilmente saranno superate a breve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Toro

Cari toro,C'è un po' di malinconia nell'aria, ma guardiamo le cose positive: avete tanti pianeti che vi sostengono e saranno di grande aiuto anche per chi è alle prese con una crisi. Certo, bisogna circondarsi di persone giuste, positive. Se ci sono questioni in sospeso vanno affrontate entro maggio. Sul lavoro è il momento di pensare a nuove strategie nuovi piani, a lungo termine.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Gemelli

Cari gemelli,avete una grande voglia di cambiamento e di rivoluzione. Oggi il vostro spirito di indipendenza è fortissimo e questo vuol dire che, anche in amore, siete pronti a dire la vostra, ad andare avanti per la vostra strada senza dar retta a nessun altro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Cancro

Cari cancro, l'opposizione di venere complica le relazioni, tutte le relazioni. Sul lavoro per esempio c'è il rischio di invidia, gelosia. Siete inoltre in attesa da tempo di risposte che tardano ad arrivare, ma abbiate pazienza perché probabilmente si tratta solo di ritardi e le cose potrebbero sbloccarsi dopo il 10 febbraio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Leone

Cari leone, la tua aggressività verbale è pronta ad esplodere contro persone che da tempo ti stanno dando contro. Il problema è che una personalità forte come la tua o la sia ammira o si prova fastidio, invidia. Da qui i tentativi di buttarti giù e gli attacchi pretestuosi. Il tuo orgoglio però sa bene come fare per rimettere a posto chi ti rema contro. La situazione sentimentale è in movimento ma in questo momento non lasciatevi condizionare. Sul fronte dei soldi invece, bisogna avere ancora un pò di pazienza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Vergine

Cari vergine, tanti pianeti a favore, anche se rimane Saturno contro. Ma non bisogna aver paura di questo, perchè porta un bel taglio dei rami secchi della vostra vita. Credo che abbiate già provveduto a chiudere situazioni che ormai non avevano più senso e questo vuol dire che, al posto di quei rami secchi ora possono nascere nuove gemme e voi siete liberi di esplorare nuove situazioni, guardare al futuro con più libertà. Entro il 10 febbraio in arrivo belle novità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Bilancia

Cari bilancia, i ripensamenti sono all'ordine del giorno in questo momento. Ti sembra che il mondo vada al contrario e che la fortuna stenti ad arrivare per chi se lo merita e premi invece chi non fa niente per guadagnarsela. Ma forse è il momento di tensione che vi fa vedere tutto nero. Prudenza con le parole, contate fino a 10 prima di dire qualcosa, riflettete bene ed evitate polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Scorpione

Cari scorpione, venere arriva in vostro sostegno, garantendovi il suo appoggio nelle questioni di cuore. Se il vostro rapporto è in crisi insanabile potrete prendere la decisione giusta nel tagliare, se invece volete recuperare un rapporto anche questo sarà possibile, anche se voi difficilmente tornate sui vostri passi. Se siete insoddisfatti sul lavoro a breve dovrete farvi avanti e prendere in amno la situazione dettando nuove condizioni e agendo a seconda della risposta che arriverà.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Sagittario

Cari sagittario, avete ancora dalla vostra un cielo importante. Venere vi abbandona, ma questo non vuol dire che i vostri rapporti diventino all'improvviso più freddi, anzi. Se nelle ultime settimane avete iniziato nuove relazioni ora le vedrete crescere diventando sempre più passionali. Chi ha un'attività indipendente potrà trovarsi di fronte a nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Capricorno

Cari capricorno, voi siete molto esigenti per natura. Lo siete verso gli altri perchè lo siete prima di tutto verso voi stessi. E il discorso vale anche in amore, dove non vi accontentate della passione, ma cercate qualcuno che voglia costruire con voi qualcosa di concreto, condividere progetti di vita, di casa, a volte anche di lavoro. Questo cielo è bellissimo proprio per le coppie che si vogliono bene e hanno intenzione di approfondire la relazione, costruendo qualcosa di concreto con impegno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Acquario

Cari acquario, in questi giorni avete voglia di vedervi più belli, prendervi cura di voi, del vostro fisico, cercare un nuovo look che vi valorizzi, insomma, qualcosa nell'aria già vi fa capire che sta arrivando Venere che tra qualche giorno transiterà nel vostro segno e, dopo settimane davvero gelide, vi porterà finalmente un pò di calore, quindi fatevi trovare preparati e al vostro meglio!

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 gennaio 2024: Pesci

Cari pesci, chi di voi ha superato una crisi sul fronte sentimentale, o addirittura ha affrontato una separazione ora si sente sereno e pronto a guardare avanti. Attenzione ancora alla gelosia, che ci vi è accanto potrebbe non sopportare. Sul lavoro non è importante arrivare sempre primi, l'importante è fare le cose bene e, possibilmente, con piacere, Tenetene conto oggi.