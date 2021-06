Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 giugno 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Ariete

Cari ariete, oggi sono belle le stelle per i sentimenti e potrete anche recuperare il terreno perso in amore. Dal punto di vista lavorativo, in queste settimane avete tanta concentrazione in più e anche tanta più fiducia nel futuro. Continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Toro

Cari toro, se in amore avete a che fare con qualcuno nato sotto il segno del leone o dell'acquario allora potrebbero esserci difficoltà. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non lasciare discorsi in sospeso altrimenti a luglio potrebbe nascere qualche problema.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha la luna favorevole nel pomeriggio, quindi, non perdete le occasioni che vi capiteranno, soprattutto quelle amorose. Sul lavoro forse è arrivato il momento di tirare le somme e se un'attività non funziona allora tiratevene fuori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2021: Cancro

I nati sotto il segno del cancro stanno vivendo un bel recupero in amore dopo un periodo di tensioni. Sul lavoro meglio affrontare i problemi in modo chiaro e non prendete superficialmente i nuovi incontri che potrebbero essere molto importanti per il vostro futuro.



