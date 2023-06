Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 giugno 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2023: Ariete

Cari ariete, bisogna fare scelte importanti sul lavoro che porteranno grandi occasioni. Dal punto di vista sentimentale aspettatevi una bella infatuazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2023: Toro

Cari toro, sul lavoro bisogna fare progetti più concreti e meno fantasiosi. Per ora è meglio non fare il passo più lungo della gamba e in amore c'è un momento di contrasto che potrebbe portare qualche problema ma le coppie che si vogliono bene resistono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2023: Gemelli

Cari gemelli, finalmente torna una bella energia dopo due giorni un po' fastidiosi dove il malumore è stato alle stelle. Sul lavoro c'è qualche rallentamento e in amore torna una grande voglia di superare i problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 giugno 2023: Cancro

Cari cancretti, avete un'ambizione alle stelle oggi e non vedete l'ora di dimostrare a tutti il vostro valore. Questa settimana è ottima per i sentimenti e dà modo di fare incontri molto piacevoli.



