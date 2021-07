Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 luglio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2021: Ariete

Cari ariete, il mese di luglio termina in modo positivo per l'amore. Sul lavoro la situazione sta migliorando anche se in tanti sentono di dover recuperare il tempo perduto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2021: Toro Cari toro, una luna nel segno regala bellissime occasioni di trovare l'amore. Sul lavoro c'è da mettere in conto che non tutti i progetti andranno a buon fine ma è importante non scoraggiarsi. Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2021: Gemelli Cari gemelli siete un po' agitati a causa di una luna dissonante che insieme a Venere sempre sfavorevole crea qualche disagio. Sul lavoro anche potrebbe esserci qualche polemica. Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2021: Cancro Per i cancretti inziano due giornate di luna favorevole che andrebbero sfruttate al meglio. Per quanto riguarda il lavoro entro la fine del mese si potrà realizzare qualcosa di nuovo.

