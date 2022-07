Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 luglio 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2022: Ariete

Cari ariete, attenzione in amore perché questa non è la giornata giusta per affrontare i problemi di cuore. Sul lavoro c'è qualcosa che non vi convince e dovete cercare di capire cos'è.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2022: Toro

Cari toro, in amore c'è qualche discussione quindi attenti con le parole. Sul lavoro sarebbe meglio non restare fermi ma mettere in pratica le proprie idee.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2022: Gemelli

Cari gemelli, in amore sarebbe meglio capire cosa si desidera davvero e agire di conseguenza. Sul lavoro ci sono cambiamenti in arrivo e anche opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore c'è la luna che protegge quindi riuscirete ada affrontare tutto con grande maturità. Sul lavoro sono favorite le nuove collaborazioni.



