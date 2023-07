Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 luglio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2023: Ariete

Cari ariete, siete persone molte coraggiose e lo dimostrate ogni giorni con la vostra intraprendenza che in questo periodo, però, andrebbe indirizzata nei confronti dell'amore. Avete bisogno di sentirvi amati. Venere regala qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2023: Toro

Cari toro, giornata un po' più stancate questa. Chi aspetta una risposta legale dovrà aspettare la seconda metà di agosto. L'amore può essere problematico con una Venere complicata. Parlate con chiarezza e non lasciatevi prendere dalla noia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2023: Gemelli

Cari gemelli, se vi liberate di un peso è meglio. In amore ci vuole più fiducia, le nuove avventure sono importanti. Cercate di stare accanto a persone che stimolano la vostra creatività. Sul lavoro c'è qualche ritardo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 luglio 2023: Cancro

Cari cancro, questo è un segno che rappresenta la famiglia e chi è in crisi potrà tornare dalla famiglia natale o cercare un nido dove rifugiarsi perché ci sono piccole tempeste in atto. In amore bisogna stare molto attenti con gemelli e capricorno.