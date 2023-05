Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 maggio 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2023: Ariete

Cari ariete, la giornata di oggi vi vede alle prese con grandi emozioni quindi cercate di sfruttare al meglio il buon influsso delle stelle. Sul lavoro c'è un po' di distrazione e manca del tutto la voglia di fare ma bisogna ritrovare un po' di motivazione per andare avanti. Non è il momento di mollare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2023: Toro

Cari toro, arriva una mattinata un po' nervosa ma già nel pomeriggio l'umore tornerà alto quindi evitate litigi con il partner nelle prime ore del giorno. Sul lavoro tutto va come deve andare anche se dentro di voi c'è un po' di insoddisfazione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2023: Gemelli

Cari gemelli, ultimamente avete trascurato un po' l'amore ma finalmente la passione sta tornando a dominare la vostra vita. Sul piano lavorativo state dimostrando di valere tanto, continuate così.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2023: Cancro

Cari cancretti, cercate di dedicare più tempo al partner che ultimamente avete un po' trascurato. Sfruttate al meglio il fine settimana per ritrovare un po' di intimità. Sul lavoro arrivano belle novità.



