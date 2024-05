Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro. Cosa dice l'oroscopo per oggi, domenica 26 maggio 2024 di Paolo Fox? l' astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Scopriamo dunque il cielo e le stelle secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 26 maggio 2024. E ricordate, comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Ariete

Cari ariete, buona domenica. Oggi è una giornata un pò faticosa, ma una luna storta passa presto e porta solo un pò di stanchezza, quindi approfittate di questo giorno di riposo per ricaricare le batterie. Estate interessante per i cuori solitari.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Toro

Cari toro, vi torglierete un sassolino dalla scarpa: chi se ne è andato vi rimpiange, ma dovete vivere alla giornata e pensare ai piaceri della vita e godervi un pò di serenità e divertimenti. Trasformazioni positive: finalmente siete contenti di ciò che avete lasciato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Gemelli

Cari gemelli, buona domenica con venere e giove nel segno. Siete i grandi protagonisti di questo cielo: come fermare la vostra ambizione? Impossibile, non c'è da fermarla ma da focalizzarla, quindi non disperdete energie: meno e meglio, non rinunciate all'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Cancro

Cari cancro, piccolo rallentamento per voi in questa domenica a causa della luna storta. Ma ogni tanto fermarsi va anche bene. Tensioni e nostalgie sono possibili ma non crogiolatevici troppo. Adeguatevi alle circostanze. Arriva l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Leone

Cari leone, siamo finalmente fuori dal tunnel. Dopo settimane pesanti ora si può andare avanti con grandi soddisfazioni verso nuove conquiste, purchè facendo anche nuove scelte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Vergine

Cari vergine, vi serve pazienza. In questi giorni torna l'insicurezza, sentite che qualcosa non va e non vi fidate di qualcuno che vi sta vicino, sul lavoro o nella vita privata. Resistete perchè è un periodo passeggero. Ci vuole pazienza anche in famiglia: troppe responsabilità forse?

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Bilancia

Cari bilancia, questa domenica sarà per voi un pò sotto tono. Non ritornate sui vostri passi perchè rischiate di fare errori già fatti in passato. Non si può tenere tutto sotto controllo quindi lasciatevi un pò andare e vedrete che tutto andrà come deve.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Scorpione

Cari scorpione,questa domenica sarà ricca di intuizioni per voi. Un'ottima giornata che anticipa un giungo di grandi opportunità e nuove iniziative. Se c'è ancora qualche tensione nell'aria svanirà presto. Chi non ha ancora l'amore e lo vorrebbe si guardi intorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Sagittario

Cari sagittario, evitate in ogni modo le provocazioni, c'è il rischio che qualcuno se la prenda anche per battute o parole di troppo, le tensioni sono molte. Pericolo di contrasti sia in amore che sul lavoro. Mantenete la calma.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Capricorno

Cari capricorno,luna nel segno raddoppia il vostro raziocinio. Voi siete già tosti di natura, ma oggi siete ancora più intuitivi e concentrati. Siete in un momento molto soddisfacente, se volete potete riavvicinarvi a qualcuno dopo un conflitto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Acquario

Cari acquario, anche per voi questa è una fase di rinasciata dopo un mese pesante anche a livello fisico. Vi interessa qualcuno? Agite. Questa venere può tutto e, se volete, potete anche salvare un rapporto in crisi. Torna tanta voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 maggio 2024: Pesci

Cari pesci,oggi avete voglia di starvene per conto vostro. Cercate di non essere troppo pesanti nel rapporto di coppia, sul lavoro non è il momento di avanzare richieste. Cosa fare oggi? Vi serve relax, cercate di riposare.