Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 marzo 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2022: Ariete

Cari ariete, in amore la luna è un po' contraria e richiede una maggiore ragionevolezza nei comportamenti. Sul lavoro, invece, tenete a bada le possibili polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2022: Toro

Cari toro, se dovete chiedere qualcosa al partner rimandate la discussione al 5 aprile. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna stare un po' attenti alle finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2022: Gemelli

Cari gemelli, oggi avete la luna dalla vostra parte quindi via libera alle emozioni da condividere con il partner. Ricordatevi di circondarvi di persone positive e sul lavoro fatevi aiutare da qualche esperto in fatto di finanze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2022: Cancro

Cari cancretti, in amore sarebbe meglio non agitarsi troppo perché la luna è opposta e non aiuta. Sul lavoro arrivano importanti possibilità per un grande cambiamento.



