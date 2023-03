Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 marzo 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2023: Ariete

Cari ariete, in questa giornata torna la voglia di conoscere persone nuove quindi se siete single, apritevi di più nei confronti degli altri. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede bene ma per adesso godetevi un po' di relax.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2023: Toro

Cari toro, l'amore non sta andando nel migliore dei modi ma bisogna avere pazienza. Se avete rotto da poco con qualcuno ripartite da voi stessi. Sul piano lavorativo non ci sono problemi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2023: Gemelli

Cari gemelli, le stelle proteggono la sfera sentimentale quindi passate più tempo con il partner e organizzate qualcosa di speciale. Sul lavoro attenzione solo a qualche piccola questione di soldi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 marzo 2023: Cancro

Cari cancretti, in amore ci sono tensioni nelle relazioni non stabili quindi attenzione, chi si vuole bene, invece, può fare progetti per il futuro. Sul lavoro arrivano grandi soddisfazioni.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 26 marzo 2023 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione