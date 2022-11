Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 novembre 2022 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Ariete

Cari ariete, questa giornata porta qualche piccola tensione d'amore ma non tenetevi tutto dentro, parlatene con il partner. Sul lavoro attenzione a non accendere discussioni con i capi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Toro

Cari toro, questo cielo è un po' nervosetto per la sfera sentimentale che avrà un piccolo calo. Sul lavoro potreste avanzare delle richieste che avete accantonato da tempo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Gemelli

Cari gemelli, sia il sole che la luna opposti provocano qualche tensione nella vostra vita sentimentale. Sul lavoro state facendo un po' fatica ultimamente ma non mollate proprio adesso.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 novembre 2022: Cancro

Cari cancretti, il cielo di oggi parla di belle emozioni e anche della possibilità di fare un passo importante per il vostro futuro di coppia. Sul lavoro bene per chi ha voglia di buttarsi in nuovi progetti.



