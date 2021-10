Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 ottobre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Ariete

Cari ariete, in amore non è la giornata ideale per risolvere tutti i problemi della coppia quindi meglio rimandare le discussioni. Sul lavoro, non rinunciate ai nuovi incarichi ma prendetevi del tempo per scegliere quello giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Toro

Cari toro, il lavoro va tenuto al di fuori della vita amorosa perché porterebbe solo tensioni. Sul lavoro attenzione a qualche polemica di troppo e mettete in chiaro i vostri obiettivi entro venerdì.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Gemelli

In amore più ci avviciniamo al mese di novembre più ci saranno belle opportunità da sfruttare. Sul lavoro, chi è rimasto fermo per un po’ di tempo ora può ripartire e la stagione che si prospetta è molto positiva, non farti condizionare da nessuno! Decidi con la tua testa!

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2021: Cancro

Cari cancretti, la luna è dalla vostra parte quindi via libera alle spiegazioni d'amore. Sono favoriti i nuovi incontri quindi lasciatevi alle spalle il passato. Sul lavoro, iniziate ad avere le vostre soddisfazioni.



