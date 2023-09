Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 settembre 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2023: Ariete

Cari ariete, questo martedì le stelle illuminano la sfera sentimentale quindi via libera alle uscite, ai nuovi incontri e alle emozioni. Per quanto riguarda il lavoro l'impegno richiesto è alto. Aspettatevi una settimana molto dura dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2023: Toro

Cari toro, bisogna fare molta attenzione oggi in amore perché le stelle sono un po' dispettose. Attenzione a non alzare la voce con il partner e sul lavoro è tempo di novità, cambiamenti e anche nuovi colleghi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2023: Gemelli

Cari gemelli, giornata polemica questa quindi in amore potreste discutere con il partner. Sul lavoro avete voglia di intraprendere nuovi percorsi e questi cambiamenti vi faranno crescere da tutti i punti di vista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2023: Cancro

Cari cancretti, c'è un po' di agitazione nell'aria ma cercate di tenerla a bada. Ritrovate un po' di calma in amore e anche di intimità con il partner. Sul lavoro bisognerà impegnarsi molto e alza alzare la voce se necessario.



