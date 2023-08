Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2023. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 agosto 2023 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2023: Ariete

Cari ariete, pur muovendosi con calma ed evitando gli eccessi, sarebbe il caso di aprire la porta a nuove conoscenze: per i single e per coloro che hanno avuto delusione, l'amore può sorridere. Oggi potrebbe essere una giornata idonea per verifiche di carattere pratico e finanziario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2023: Toro

Cari toro, tra le maggiori priorità di giornata c'è quella di ritrovare pace interiore. Sono favoriti per oggi sia interessanti incontri che brillanti idee. I futuri progetti si presentano interessanti, ma a spiccare è la ritrovata voglia di amare e di conoscere persone interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2023: Gemelli

Cari gemelli, la situazione attuale si presenta ambivalente: se l'amore è favorito da Venere, la situazione lavorativa è più complessa: ci sono casi inerenti a problemi economici ed altri a progetti che portano a delle esitazioni. In quanto persone creative, riuscirete a rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 agosto 2023: Cancro

Cari cancro, la settimana di Ferragosto è stata per molti di voi agitata. In amore si vive attualmente di alti e bassi. Nei rapporti interpersonali avete la spiacevole sensazione di aver dato molto più di quello che avete ricevuto. Da rivedere alcune questioni burocratiche e legali.



