Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 27 dicembre 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2021: Ariete

Cari ariete, questo lunedì porta un riavvicinamento in amore, soprattutto nelle coppie stabili che avevano avuto una crisi. Sul lavoro non sarà una giornata facilissima per prendere decisioni anche perché non siete circondati da persone positive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2021: Toro

Cari toro, cercate di aprirvi di più agli altri e non sottovalutate i nuovi incontri. Venere è favorevole e regala belle emozioni sia in amore che sul lavoro dove vi portate dietro una bellissima energia positiva.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2021: Gemelli

Cari gemelli, la luna è di nuovo amica e avete l'opportunità di far tornare la pace nel vostro rapporto. Sul lavoro bisogna fare attenzione a qualche incomprensione con qualcuno dei pesci o del sagittario.

Oroscopo Paolo Fox oggi 27 dicembre 2021: Cancro

Cari cancretti, la giornata di oggi è un po' sottotono. Vi sentite una certa negatività addosso che dovreste cercare di non riversare in amore. Sul lavoro bisogna aspettare l'inizio del nuovo anno per vedere risultati.



